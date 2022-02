Deleteri per la salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deleteri per la salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOCIVI

Significato/Curiosita : Deleteri per la salute

Dell'igiene orale (mentre in precedenza era considerato un prodotto deleterio per la salute dei denti) grazie all'assenza di zucchero e alla presenza di ingredienti...

Con nocivo (il cui simbolo è xn) ci si riferisce a sostanze o preparazioni possono implicare rischi per la salute. queste diciture e simboli vengono riportati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con deleteri; salute; Pernicioso, deleteri o; Sono deleteri per il colesterolo; È sempre preoccupato per la propria salute ; Così è il colorito di chi gode buona salute ; Dannose per la salute ; Dannoso alla salute ;