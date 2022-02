Danno diritto a una mangiata gratuita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danno diritto a una mangiata gratuita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BUONI PASTO

Significato/Curiosita : Danno diritto a una mangiata gratuita

L'alimento base della cucina cinese è il riso, mentre il maiale è la carne più mangiata che rappresenta i tre quarti del totale svolgendo pertanto un ruolo fondamentale...

Alla defiscalizzazione dei buoni pasto da parte del governo inglese. nel 1957 le aziende inglesi che utilizzavano i buoni pasto della luncheon vouchers furono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

