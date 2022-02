Così furono detti coloro che corsero in soccorso di Firenze nell alluvione del 1966 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così furono detti coloro che corsero in soccorso di Firenze nell alluvione del 1966. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : ANGELI DEL FANGO

Significato/Curiosita : Cosi furono detti coloro che corsero in soccorso di firenze nell alluvione del 1966

angeli del fango sono state denominate le persone, in prevalenza giovani, che contribuirono ad affrontare l’emergenza successiva all'alluvione di firenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

