Contenitore edile per le gettate di calcestruzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore edile per le gettate di calcestruzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CASSAFORMA

Significato/Curiosita : Contenitore edile per le gettate di calcestruzzo

Consolidamento dei terreni. il concetto di cassaforma risale all'inizio della storia edilizia della nostra civiltà. una cassaforma è una struttura dentro cui gettare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con contenitore; edile; gettate; calcestruzzo; Un comune contenitore ; contenitore ripieno di terra, usato un tempo come fornello dai fonditori; Un piccolo contenitore ; contenitore di vetro allungato usato dai chimici; Predile tto, favorito; Sedile morbido; Sedile rustico di legno; Lo può essere il sedile dell auto; Uno scatolone per gettate di cemento; Macchine per il calcestruzzo ; La macchina girevole per produrre calcestruzzo ; E' usato nella preparazione del calcestruzzo ; Cerca nelle Definizioni