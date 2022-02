La città dell Andalusia nota per l uva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città dell Andalusia nota per l uva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MALAGA

Significato/Curiosita : La citta dell andalusia nota per l uva

All'edizione 2009 giunsero 282.000 visitatori in città, lasciando circa 57.000.000 € in andalusia, per la maggior parte a jerez e nei territori confinanti...

Disambiguazione – "málaga" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi malaga (disambigua). malaga (in spagnolo málaga) è un comune della spagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

