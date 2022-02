Chini con la faccia a terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chini con la faccia a terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRONI

Liberty in italia. galileo chini nacque a firenze da elio, sarto e suonatore dilettante di flicorno, e da aristea bastiani. dopo la morte del padre, si iscrisse...

Alessandro proni (roma, 28 dicembre 1982) è un ex ciclista su strada italiano, professionista dal 2007 al 2013. figlio di umberto proni, ciclista dilettante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Un laboratorio con i manichini ; Meschini in tutto; Fraschini , lussuose auto di un tempo; L indimenticato attore Fantastichini ; I vani su cui le porte si affaccia no; Si spalanca sulla faccia ta; Il mare interno su cui si affaccia Baku; Uno Stato che si affaccia sul golfo Persico; Uno zufolo di terra cotta; Una vasta terra ferma; La s.r.l. in Inghilterra ; Estensione di terra o cielo;