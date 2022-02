Chiedere un prestito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiedere un prestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INDEBITARSI

Significato/Curiosita : Chiedere un prestito

Il prestito obbligazionario è una forma di finanziamento a lungo termine con cui una società o altro ente per chiedere un prestito emette obbligazioni...

Stanno alla base di tutte le sue attività di business) e addirittura indebitarsi con fornitori, banche e obbligazionisti, accumulando dunque liabilities... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

