Chi sbuffa come questa, è affaticato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi sbuffa come questa, è affaticato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LOCOMOTIVA

Significato/Curiosita : Chi sbuffa come questa, e affaticato

Durante il suo tennis: ha movimenti essenziali, non sbuffa né emette gemiti nel colpire la palla, e il condurre spesso il gioco lo costringe poche volte...

Disambiguazione – "locomotive" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo software, vedi locomotive (software). la locomotiva è il rotabile ferroviario munito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

