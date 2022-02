Chi la frequenta tracanna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la frequenta tracanna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSTERIA

Significato/Curiosita : Chi la frequenta tracanna

(1991); il quintetto di livorno di andrea pellegrini, gruppo jazz con tino tracanna (sax), nino pellegrini (contrabbasso), riccardo jenna / cristian calcagnile...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi osteria (disambigua). l'osteria è un esercizio pubblico nel quale si serve prevalentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

