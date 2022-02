La capitale serba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale serba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BELGRADO

Significato/Curiosita : La capitale serba

i mesi migliori per visitare la capitale serba sono aprile e maggio. le attrazioni della capitale serba includono la fortezza di kalemegdan, anch'essa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi belgrado (disambigua). belgràdo (in serbo eopa, traslitterato beograd) è la capitale della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con capitale; serba; Lo Stato africano con capitale Li long we; La capitale dei Sauditi; Ha per capitale Mascate; Una parte di capitale ; Il serba toio della biro; serba toio per liquidi; __Ivanovic, ex tennista serba ; serba toi d acqua piovana; Cerca nelle Definizioni