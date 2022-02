Capace, non ancora scaduto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capace, non ancora scaduto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VALIDO

Significato/Curiosita : Capace, non ancora scaduto

13 febbraio 2022. ^ danilo gol: la juve riacciuffa l'atalanta a tempo scaduto e resta quarta, su gazzetta.it, 13 febbraio 2022. ^ comunicato della società...

Una battuta valida o valida (in inglese, hit o base hit), viene assegnata in un incontro di baseball quando un battitore raggiunge la prima base, dopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con capace; ancora; scaduto; Incapace di darsi arie; capace di produrre; Incapace di sotterfugi; Incapace di rubare; Un lavoratore non ancora assunto; Il giorno ancora in corso; Girando, solleva l ancora ; Si ancora no al fondo; Rimette in corso l abbonamento scaduto ; Non ancora scaduto ; Non scaduto ; Lo è un biglietto non ancora scaduto ; Cerca nelle Definizioni