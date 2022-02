La buca in cui può lavorare il meccanico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La buca in cui può lavorare il meccanico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : FOSSA DI RIPARAZIONE

Significato/Curiosita : La buca in cui puo lavorare il meccanico

Risposta più "dura" quando il veicolo affrontasse una buca o un ostacolo. dato che la forza della molla che contrasta con la compressione della stessa...

La fossa da visita è una struttura di servizio per il controllo, la manutenzione e la riparazione di rotabili ferroviari o, in genere, di autoveicoli e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con buca; lavorare; meccanico; La buca in un solo colpo del golf; Una fase del buca to; I nativi di buca rest; Lo sono gli abitanti di buca rest; lavorare un pezzo metallico; Laboratorio con macchine per lavorare legno o metalli; lavorare in , in coppia; L arte di lavorare il legname; Attrezzo meccanico per boscaioli; Un arnese del meccanico ; Stabilimento meccanico ; Il laboratorio di un meccanico ; Cerca nelle Definizioni