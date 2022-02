Fu avversaria di Roma nelle guerre puniche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu avversaria di Roma nelle guerre puniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARTAGINE

Significato/Curiosita : Fu avversaria di roma nelle guerre puniche

Stava raccogliendo i frutti di una secolare serie di guerre ebsionistiche; gli anni delle guerre puniche furono decisivi per il predominio della repubblica...

Disambiguazione – se stai cercando la moderna città tunisina, vedi cartagine (tunisia). cartagine (in latino: carthago o karthago; in greco antico: ad,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

