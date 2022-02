Le auto dei quattro cerchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le auto dei quattro cerchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AUDI

Significato/Curiosita : Le auto dei quattro cerchi

Una figura costituita da quattro cerchi interconnessi allineati orizzontalmente stanti a significare l'unione delle quattro case, anche se in realtà audi...

audi è una casa automobilistica tedesca, fondata nel 1909 come august horch automobilwerke gmbh e che dal 1910 adottò la nuova denominazione audi. appartiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

