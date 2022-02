Un arma da sceriffi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arma da sceriffi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COLT

Significato/Curiosita : Un arma da sceriffi

Anche un breve cameo di danny glover (che in arma letale interpretava il compagno di gibson, roger murtaugh). glover interpreta la parte di un rapinatore...

La colt m1911 (detta anche colt .45 per via del tipo di munizionamento), spesso chiamata 1911, è una pistola semiautomatica ad azione singola calibro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con arma; sceriffi; arma che ricorda un arma ; Farma co utile per ricostituire le forze; Si paga all arma tore; Un maiale arma to di zanne; Nella fondina degli sceriffi ; Cerca nelle Definizioni