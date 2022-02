L amore per... barboni, segugi e pastori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L amore per... barboni, segugi e pastori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CINOFILIA

Significato/Curiosita : L amore per... barboni, segugi e pastori

L'addomesticamento del cane e la conseguente selezione da parte dell'uomo delle varie razze canine è ad oggi motivo di dibattito scientifico. il cane domestico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con amore; barboni; segugi; pastori; Francesco, il cantante di Guardami amore ; Così molti fidanzatini chiamano il proprio amore ; Il compianto narratore di Passione d amore ; Accendersi d amore ; È pregevole nei segugi ; Le fiuta il segugi o; La testa del segugi o; Altro nome del segugi o; Dimora di pastori ; Li temono i pastori ; pastori di greggi; Un musicista come Jaco pastori us; Cerca nelle Definizioni