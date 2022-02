Altro nome della cucitrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome della cucitrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SPILLATRICE

Significato/Curiosita : Altro nome della cucitrice

Dal comune. una volta lo annoiava una cucitrice di una certa età che stava chiacchierando con una amica fuori della porta del suo appartamento. egli la...

"pinzatrice mcgill", la prima spillatrice prodotta in serie ad avere successo commerciale. nel 1901 la parola spillatrice compare per la prima volta sulla...

