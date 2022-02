Si usano sulla neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : Si usano sulla neve

A mettersi ai piedi cortecce, rami intrecciati in grado di sostenerlo sulla neve, consentendogli così di inseguire gli animali cui dava la caccia o raggiungere...

Altri significati, vedi sci (disambigua). lo sci è un mezzo di trasporto e un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con usano; sulla; neve; Che materiali si usano per fare stoffe; Li usano i pittori; Si usano per fare stoffe; Gli Inglesi lo usano per corrente principale; Il Moriarty tra i protagonisti di sulla strada; Una scritta leggibile sulla cassa; S innesta sulla siringa; Un recipiente sulla tavola; È fatto con mattoni di neve ; Rimuovere la neve caduta; Attrezzi per discese sulla neve ; Per saettare sulla neve ;