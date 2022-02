Un ufficio locale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ufficio locale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un ufficio locale

un ufficio è una stanza in cui delle persone svolgono degli impieghi. un ufficio è un fenomeno architetturale e sociale. ci sono uffici per solo una o...

Nella prassi è denominato assessorato e dà direttive vincolanti ai responsabili degli uffici e dei servizi. sebbene l'assessorato sia per certi versi assimilabile...