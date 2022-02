Traffica in cose sacre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Traffica in cose sacre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SIMONIACO

Significato/Curiosita : Traffica in cose sacre

Teatro riprende nuovo vigore grazie alle sacre rappresentazioni e all'opera buffonesca e satirica dei giullari. in età moderna emerge la figura di carlo...

Del papato. per esempio il papa bonifacio viii venne accusato di essere simoniaco, come riporta dante nella divina commedia. presso i templari la simonia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con traffica; cose; sacre; La squadra che combatte i traffica nti di stupefacenti; _ des Anglais: il traffica to lungomare di Nizza; traffica no migranti sul mare; Il traffica to aeroporto appena fuori Bergamo; Come le cose risapute; Si dice di cose che si fanno senza sforzo; Il modo di vedere le cose ; Lo sono le cose che devi restituirgli; Immagini sacre bizantine; Gli erano sacre le capre; Immagini sacre ortodosse; Erano sacre a Giove;