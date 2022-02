Suffisso chimico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suffisso chimico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ICO

Significato/Curiosita : Suffisso chimico

Nomenclatura chimica rendendola simile alla moderna. i suffissi -ico -oso -ato -ito -uro, usati ancora oggi, furono introdotti dal chimico francese. per...

ico è un videogioco di avventura dinamica in 3d del 2001, sviluppato dal team ico e pubblicato da sony computer entertainment come esclusiva della console... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con suffisso; chimico; suffisso latino per formare i comparativi; suffisso per sale; suffisso di sali; Un suffisso per composti chimici; Simbolo chimico dell oro; Nikolaj Nikolaevic, chimico russo Nobel nel 1956; Ha per simbolo chimico Os; Simbolo chimico dell oro; Cerca nelle Definizioni