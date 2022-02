È preposto dal titolare all esercizio di un impresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È preposto dal titolare all esercizio di un impresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INSTITORE

Significato/Curiosita : E preposto dal titolare all esercizio di un impresa

L'institore è colui che ha la qualifica di dirigente preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. la figura dell'institore è normata in...

