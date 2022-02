Organizzazione Non Profit - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizzazione Non Profit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONP

Significato/Curiosita : Organizzazione non profit

Un'organizzazione non a scopo di lucro, detta anche organizzazione non profit (dall'inglese profit, cioè "profitto") o ente non profit, è un'organizzazione...

onp – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipal, newport (oregon), stati uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

