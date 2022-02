Ogni chiesa ha il suo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni chiesa ha il suo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTARE

Significato/Curiosita : Ogni chiesa ha il suo

Matteo 18,20). in ogni caso, nelle lettere di paolo, "problemi locali" di una chiesa particolare, sono pure problemi della chiesa nel suo insieme, o di "tutte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi altare (disambigua). un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

