Il nome delle parentesi angolate utilizzate per maggiore e minore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome delle parentesi angolate utilizzate per maggiore e minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHEVRON

Significato/Curiosita : Il nome delle parentesi angolate utilizzate per maggiore e minore

Matematica al posto delle parentesi angolate. il loro maggiore utilizzo lo si ha nell'ambito dell'informatica. in informatica, difatti, le parentesi uncinate sono...

chevron corporation è un'azienda petrolifera statunitense costituita nel 1911 in california in seguito alla dissoluzione del trust standard oil company... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

