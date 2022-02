Mammifero asiatico simile a una capra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero asiatico simile a una capra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NEMOREDO

Significato/Curiosita : Mammifero asiatico simile a una capra

La capra domestica (capra hircus linnaeus, 1758 o, per alcuni autori, capra aegagrus hircus) è il discendente addomesticato dell'egagro (capra aegagrus)...

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con mammifero; asiatico; simile; capra; mammifero notturno affine al lupo; Il mammifero del Brasile detto anche poltrone; mammifero come le scimmie; mammifero dalla corta proboscide; Lo Stato asiatico che ha per capitale Damasco; Era un servizio postale euroasiatico ; Uno Stato asiatico ; Grande Stato asiatico ; Albero simile alla robinia; Pianta simile all agave; È simile alla trota; Animale dall aspetto simile a quello della gazzella; La capra pall tra i personaggi dei Simpson; Sotto la __ la capra crepa; Là la capra campa; Un animale come la capra ; Cerca nelle Definizioni