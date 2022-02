Un liquore amaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquore amaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FERNET

Significato/Curiosita : Un liquore amaro

un amaro, o bitter, è una bevanda spiritosa dal gusto prevalentemente amaro, ottenuta da varie droghe vegetali, e usata, per le sue proprietà eupeptiche...

Il fernet-branca è un amaro italiano composto da 27 erbe e spezie provenienti da quattro continenti, prodotto dal 1845 dalla fratelli branca distillerie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

