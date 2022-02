È incompleto se non ha tre re... e un bue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È incompleto se non ha tre re... e un bue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESEPIO

Significato/Curiosita : E incompleto se non ha tre re... e un bue

(bue-orco) ed è tradizionalmente rappresentato come un enorme bue con quattro corna di cui una spezzata, uno spuntone sul mento anch'esso spezzato e otto...

Disambiguazione – se stai cercando l'ammasso aperto, vedi presepe (astronomia). il presepe, o presepio, è una rappresentazione della nascita di gesù, che ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

