Erano gli addetti all illuminazione pubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano gli addetti all illuminazione pubblica.



Soluzione 9 lettere : LAMPIONAI

Significato/Curiosita : Erano gli addetti all illuminazione pubblica

74 posti: 12,6 addetti per albergo; 1 addetto ogni 2,86 camere; costo del lavoro per addetto, 25.000 euro annui; fatturato per addetto, 55.000 euro annui;...

Il lampionaio (titolo originale the lamplighter) è un libro di maria susanna cummins del 1854. il libro racconta la storia dell'orfana gertrude, che non... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

