Comune del Bellunese reso noto da una grande birreria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune del Bellunese reso noto da una grande birreria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEDAVENA

Significato/Curiosita : Comune del bellunese reso noto da una grande birreria

Birra pedavena. pedavena è un comune italiano di 4 329 abitanti della provincia di belluno in veneto. il paese è famoso per la storica birra pedavena prodotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

