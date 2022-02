Chi ne soffre, gira la testa con difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ne soffre, gira la testa con difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TORCICOLLO

Significato/Curiosita : Chi ne soffre, gira la testa con difficolta

Durante la sua ospitata nel programma doppia coppia. poche settimane dopo, in occasione del premio per la regia televisiva di salsomaggiore terme, gira in...

«torcicollo eurasiatico» wikimedia commons contiene immagini o altri file su torcicollo eurasiatico wikispecies contiene informazioni su torcicollo eurasiatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con soffre; gira; testa; difficoltà; Chi ne soffre dorme poco; Ne soffre chi non può guardare giù; Lo soffre chi lo sente; Chi ne soffre , si disinteressa di tutto; gira volta di ballerino; gira volta di ballerina o di acrobata; gira tutt intorno al palazzo; Assi su cui gira no le ruote; Lo nutre chi detesta ; Associa studiosi del Nuovo testa mento; testa di squalo; Possono far girare la testa ; difficoltà respiratoria; Tollerabile con difficoltà ; Casca nelle difficoltà ; difficoltà ... a fior d acqua; Cerca nelle Definizioni