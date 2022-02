Variazione di una grandezza tra due punti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Variazione di una grandezza tra due punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRADIENTE

Significato/Curiosita : Variazione di una grandezza tra due punti

Fisico sull'uso di una qualche grandezza fisica che varia con la temperatura che tipicamente può essere: la dilatazione termica di una sostanza liquida...

Disambiguazione – "gradiente" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gradiente (disambigua). nel calcolo differenziale vettoriale, il gradiente di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con variazione; grandezza; punti; Inizio di variazione ; In borsa è una variazione di segno positivo; Cambiamento, variazione ; variazione ; grandezza fisica che si misura in watt; Lo è una grandezza che conserva sempre lo stesso valore rispetto ad una trasformazione; Una stella di prima grandezza ; grandezza , ampiezza; Stracciati in diversi punti ; Gioco di carte in cui l asso vale 11 punti ; Spunti no per il bambino; Lo sono i punti alla fine delle domande; Cerca nelle Definizioni