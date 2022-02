Tinto di celeste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tinto di celeste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AZZURRATO

Significato/Curiosita : Tinto di celeste

Dell'omonimo film di tinto brass. sulla copertina sono raffigurati tinto brass, zucchero sugar fornaciari e giancarlo giannini. testi e musiche di zucchero, eccetto...

Brillantezza complessiva della gamma cromatica, ravvivata anche dal verde azzurrato che tinge i ciuffi d'erba accarezzati dal vento. immerse nella costellazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con tinto; celeste; Pronunciare in modo chiaro e distinto ; Un bovino ormai estinto ; Grande bovino estinto ; È contraddistinto da un insegna; Giocano in bianco-celeste ; Punto della traiettoria di un corpo celeste in cui questo è più vicino al Sole; Fu capitale del celeste Impero; Bianca... come una Via celeste ; Cerca nelle Definizioni