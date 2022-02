Il territorio con Lhasa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il territorio con Lhasa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il territorio con lhasa

Significati, vedi lhasa (disambigua). lhasa (in lingua cinese s, lasà shìp, in tibetano , lha sa grong khyerw, lhasa chongkyirp che significa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tibet (disambigua). il tibet (/'tibet/; in tibetano: , bod, /pø/; in cinese: , xizàng)...