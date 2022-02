Sigla delle Nazioni Unite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla delle Nazioni Unite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosita : Sigla delle nazioni unite

Il fondo delle nazioni unite per l'infanzia, in sigla unicef (pron. /'unief/; già united nations international children's emergency fund, e dal 1953 united...

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con sigla; delle; nazioni; unite; Un codice bancario sigla ; Nota dell editore sigla ; sigla del Comitato di liberazione nazionale; sigla per 33 giri; Articolazione delle dita; Divinità latina delle fonti; Un corridoio delle antiche case romane; I gradini delle scale portatili; nazioni o condizioni; nazioni , Stati; Gas per illuminazioni ; Si inviano anche per donazioni ; Grande pianista jazz statunite nse; Agenzia di spionaggio statunite nse; William H scrittore statunite nse; Joseph Paxson, eminente geologo statunite nse; Cerca nelle Definizioni