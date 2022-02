Segno di spunta in informatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segno di spunta in informatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FLAG

Significato/Curiosita : Segno di spunta in informatica

in informatica, un checkbox (casella di spunta, check box, tickbox, o tick box) è un controllo grafico con cui l'utente può effettuare selezioni multiple...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi flag (disambigua). in informatica, un flag (parola inglese che letteralmente significa bandiera)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

