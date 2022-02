Promontorio meridionale del Peloponneso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Promontorio meridionale del Peloponneso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Promontorio meridionale del peloponneso

meridionale, ossia la parte compresa fra la sicilia e il peloponneso. anche claudio tolomeo attesta che la delimitazione del bacino idrografico del mare...

Il capo matapan (in greco: ß µatap o µatap nel dialetto della maina) o capo tenaro (in greco: at taa) è il punto più a sud della terraferma...