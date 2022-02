Possono essere segrete o spaziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere segrete o spaziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MISSIONI

Significato/Curiosita : Possono essere segrete o spaziali

Dei loro insediamenti all'imperatore. l'inizio del monopolio dei viaggi spaziali della gilda è usato come data iniziale da cui partono i calendari dell'impero...

Of india. missioni cattoliche italiane comunità missionarie congregazione per l'evangelizzazione dei popoli conversione religiosa missioni cristiane in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con possono; essere; segrete; spaziali; possono essere extravergini; Non possono stare due in un pollaio; possono far girare la testa; possono dire Messa; Può essere di punta; essere all inizio; Possono essere extravergini; Può essere un lago; Vendono informazioni segrete ; Piccole riunioni segrete ; Si riunivano in logge segrete ; Società segrete ; La mèta dei viaggi spaziali ; Sonde spaziali Usa; Serie di sonde spaziali per l esplorazione di Marte, Venere e Mercurio; Veicoli... spaziali ;