Nota dell editore sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota dell editore sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NDE

Significato/Curiosita : Nota dell editore sigla

all’editore o tipografo, al luogo e alla data di stampa di un libro, che possono trovarsi sul frontespizio, al suo verso o al termine del testo. nota...

Le esperienze ai confini della morte, note anche come nde (sigla dell'espressione inglese near death experience, a volte tradotta in italiano come esperienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

