Nastro metallico per chiudere casse o imballaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nastro metallico per chiudere casse o imballaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGGETTA

Significato/Curiosita : Nastro metallico per chiudere casse o imballaggi

Produttrice del materiale di consumo utilizzato dalle reggiatrici: la reggetta.. nel 2018 è stata inserita nella classifica delle cinquecento aziende... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con nastro; metallico; chiudere; casse; imballaggi; Un distintivo di nastro ; Matematico tedesco che diede nome al nastro non orientabile; Un nastro d acqua; Color giallo brunastro ; Prodotto metallico ottenuto in una prima fase intermedia; Cerchio metallico bucato utile per fare spessore; Minerale molto diffuso dall aspetto metallico ; Detto, in origine, del barometro metallico a tubo ripiegato; Sbarra per chiudere una porta; Si possono chiudere con i gemelli; Fa chiudere il set tennistico per 7-6; chiudere ... al centro; casse forti... dei bimbi; La casse tta con le celle; La casse tta da trattare con guanti e maschera; Un casse tto del tavolo; Materiale per imballaggi ; Nome del noto imballaggi o... scoppiettante ing; I pesi degli imballaggi ; imballaggi o di legno; Cerca nelle Definizioni