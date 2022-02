Macinano olive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macinano olive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FRANTOI

Significato/Curiosita : Macinano olive

Genere di materiali troppo duri e non digeribili. altre specie di ragni macinano prima la preda spappolandola con la parte terminale dei pedipalpi e i cheliceri...

Altri file su oleificio istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ismea) mappa dei frantoi attivi in italia, consultato il 6 dicembre 2014.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con macinano; olive; Si macinano per la farinata ligure; macinano il grano; Si macinano per fare la farinata ligure; La città marchigiana famosa per le prelibate olive ; L olive r di Dickens; Il Laurel partner di olive r Hardy; La valle delle olive taggiasche; Cerca nelle Definizioni