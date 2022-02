Si dice di un circuito che sfrutta le proprietà dei semiconduttori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un circuito che sfrutta le proprietà dei semiconduttori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : A STATO SOLIDO

Significato/Curiosita : Si dice di un circuito che sfrutta le proprieta dei semiconduttori

Esempio alla nascita dei database moderni. è anche possibile inserire ed eliminare programmi da una stessa memoria. ciò fa sì che un computer possa teoricamente...

Di memoria a stato solido (in acronimo ssd dal corrispondente termine inglese solid-state drive; talvolta erroneamente confuso con solid-state disk,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con dice; circuito; sfrutta; proprietà; semiconduttori; Codice postale sigla; Il codice postale; Come si dice Agnese in spagnolo; Lo dice l indeciso; Il circuito di Monza; circuito belga di Formula 1; Storico circuito belga di F. 1; circuito elettrico chiuso; Vengono sfrutta te con centrali idroelettriche; Vorrebbero sfrutta rle le aziende che si alleano; Il carbone già sfrutta lo; Un idroplano che sfrutta la spinta idrostatica; Che è stata in precedenza di proprietà di qualcuno; Planimetria di una proprietà immobiliare; Il diritto di proprietà di un opera letteraria; Composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche difterenti;