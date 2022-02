La... list con i destinatari della posta elettronica - Cruciverba

La posta elettronica, in inglese e-mail (abbreviazione di electronic mail), è un servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (come palmare, smartphone, tablet) connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un fornitore del servizio.

La mailing list o mailing-list (letteralmente, lista di corrispondenza, dalla lingua inglese; traducibile in italiano sia con lista di distribuzione o di diffusione, sia con lista di discussione, a seconda degli usi) è un servizio/strumento offribile da una rete di computer verso vari utenti e costituito da un sistema organizzato per la partecipazione di più persone ad una discussione asincrona o per la distribuzione di informazioni utili agli interessati/iscritti attraverso l'invio di email ad una lista di indirizzi di posta elettronica di utenti iscritti.