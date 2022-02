Due sono pittura e scultura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due sono pittura e scultura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARTI

Significato/Curiosita : Due sono pittura e scultura

La scultura è probabilmente l'aspetto più conosciuto dell'arte greca. Ciò è dovuto al maggior numero dei reperti archeologici pervenuti ad oggi rispetto, ad esempio, a quelli della pittura che ha una minore resistenza dei materiali impiegati. Tuttavia, solo una piccola parte della produzione scultorea greca è giunta fino a noi. Molti dei capolavori descritti dalla letteratura antica sono ormai perduti, gravemente mutilati, o ci sono noti solo tramite copie di epoca romana. A partire dal Rinascimento, molte sculture sono inoltre state restaurate da artisti moderni, a volte alterando l'aspetto e il significato dell'opera originale. Arti – attività umane relative alla creazione estetica

– attività umane relative alla creazione estetica Arti – appendici mobili del corpo umano e animale in genere

– appendici mobili del corpo umano e animale in genere Arti – insediamento urbano russo dell'oblast' di Sverdlovsk

– insediamento urbano russo dell'oblast' di Sverdlovsk Arti – variante del nome proprio di persona Aarti

– variante del nome proprio di persona Aarti Arti – rituale induista Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Arti» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

