Lo è un documento in formato non digitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un documento in formato non digitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARTACEO

Significato/Curiosita : Lo e un documento in formato non digitale

Un documento digitale è un documento creato attraverso un'elaborazione elettronica, di qualsiasi contenuto espresso originariamente come testo, immagine o filmato analogico. La carta d'identità cartacea italiana è uno dei documenti di riconoscimento previsti in Italia dalla legge. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

