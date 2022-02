La divisione in due parti di una strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La divisione in due parti di una strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BIFORCAZIONE

Significato/Curiosita : La divisione in due parti di una strada

L'Impero partico (247 a.C. – 224 d.C.) o arsacide fu una delle potenze politiche e culturali iraniche nell'antica Persia. Era retto dalla dinastia arsacide, fondata da Arsace I, capo della tribù nomade scitico-iranica dei Parni, che fondò l'Impero a metà del III secolo a.C. conquistando la Partia, nel nord-est dell'Iran, una satrapia allora in rivolta contro l'Impero seleucide. Sotto Mitridate I di Partia (r. c. 171–138 a.C.) l'Impero partico si espanse, conquistando la Media e la Mesopotamia a danno dei Seleucidi. Al suo culmine (I secolo a.C.), si estendeva dall'Eufrate (odierna Turchia sud-est) all'Iran orientale. Era attraversato dalla Via della seta, che collegava l'Impero romano nel bacino del Mediterraneo e l'Impero Han della Cina, e conobbe fiorenti traffici commerciali. Biforcazione fluviale – in idrologia, divisione del corso d'acqua in due rami

– in idrologia, divisione del corso d'acqua in due rami Teoria delle biforcazioni – teoria matematica riguardante lo studio dei cambiamenti qualitativi o della struttura topologica di integrali di un campo vettoriale o, equivalentemente, dalla soluzione di un'equazione differenziale Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con divisione; parti; strada; Partecipano alla suddivisione degli utili; Suddivisione amministrativa britannica; Suddivisione amministrativa d una città francese; Una suddivisione della città; parti di un testo; Il diparti mento francese con Saint-Gobain; parti del telaio con la spola; Un diparti mento dei nostri servizi segreti; Pavimenti strada li; Il Moriarty tra i protagonisti di Sulla strada ; Fuoristrada da città; Fuoristrada urbano; Cerca nelle Definizioni