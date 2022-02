Data senza pari - Cruciverba

In informatica, all'interno dei sistemi informativi, nella pratica della business intelligence per data warehouse (dall'inglese letteralmente magazzino dati, abbreviato DW) si intende in generale una collezione o aggregazione di dati strutturati, provenienti da fonti interne operazionali (DBMS) ed esterne al sistema informativo aziendale, utili ad analisi e rapporti informativi, prima adattati tramite strumenti appositi di trasformazione dei dati di tipo ETL, e poi analizzati tramite strumenti di analisi di tipo OLAP (query multidimensionali) o data mining, tipicamente ad uso strategico aziendale nei processi decisionali di impresa.

Sigle

Dark Tranquillity

Deutsche Telekom

Direttore tecnico

Displaced Threshold

Dream Theater

Ducklair Tower

Dynamic Tracking

Dental Technician

Design and Technology

ReinharDT

Codici

DT – codice vettore IATA di TAAG Air Angola

DT – codice ISO 3166-2:EG di Dumyat (Egitto)

Informatica

<dt>...</dt> – elemento HTML che crea un termine di definizione

Sport

DT – abbreviazione di defensive tackle, ruolo del football americano

Altro

Dt – abbreviazione di Deuteronomio

DT – targa automobilistica di Detva (Slovacchia)

Dt – abbreviazione di ReinarDT o ReitarDT

DT – abbreviazione di delirium tremens

