Consonanti in dieci - Cruciverba

In Corea del Sud lo hangul o hangeul (, hangeulLR, han'gulMR), o in Corea del Nord chosongul (, chosongulMR) è l'alfabeto coreano che è stato usato per scrivere la lingua coreana sin dalla sua creazione nel XV secolo da scienziati su impulso del re Sejong il Grande.

DC Comics, acronimo di Detective Comics, è una casa editrice di fumetti statunitense, una delle più importanti in assoluto nel mondo. Tra i suoi simboli ci sono personaggi che hanno fatto la storia del genere supereroistico e avventuroso, come Superman, Batman, Flash, Lanterna Verde, Wonder Woman, a questi seguono Freccia Verde, Supergirl, i Watchmen e John Constantine. È una divisione editoriale della DC Entertainment (appartenente al gruppo Warner Bros.), il cui scopo è quello di sviluppare le proprietà e i personaggi DC Comics a livello multimediale cioè film, serie televisive, prodotti di consumo, merchandising, home entertainment, videogiochi e prodotti Vertigo e interattivi. La DC Entertainment, tramite i suoi brand DC Black Label, Vertigo (1993-2019), Mad, DC Collectibles(1998-2020), DC Horror, pubblicazioni All Ages e diversi franchise è uno dei più grandi editori di fumetti in lingua inglese nel mondo.