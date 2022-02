Città eritrea sul mar Rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città eritrea sul mar Rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASSAUA

Significato/Curiosita : Citta eritrea sul mar rosso

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mar rosso (disambigua). il mar rosso (in arabo: , al-bar al-amar; ebraico: ...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi massaua (disambigua). massaua ( in tigrino o in arabo, in passato nota anche come... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 febbraio 2022

