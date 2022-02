Borsa che si porta sulle spalle - Cruciverba

Una borsa è un contenitore utilizzato solitamente per custodire o trasportare piccoli oggetti d'uso quotidiano. Le borse sono generalmente realizzate in materiali non rigidi, quali cuoio, carta, tessuto, plastica sottile o di altri materiali flessibili. Una borsa può avere o meno uno o due manici, può possedere un meccanismo di chiusura quale può essere una chiusura lampo, un meccanismo a scatto etc, o semplicemente può essere chiusa piegandosi (per esempio nel caso di un portafoglio).

Uno zaino è, nella sua forma più semplice, una sacca in tessuto caricata sulle spalle di una persona e assicurata con due fasce che vanno sopra le spalle e sotto le ascelle.